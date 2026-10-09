В США сенатор-демократ от Нью-Гэмпшира Мэгги Хассан заявила, что Trump Mobile, вероятно, не получила необходимого разрешения Федеральной комиссии по связи США (FCC) на предоставление международных телефонных услуг. В письме генеральному директору компании Патрику О’Брайену она также подняла вопросы защиты данных клиентов и противодействия мошенническим звонкам.

Как сообщает Ars Technica, Trump Mobile рекламирует возможность звонить более чем в 230 стран и территорий. По словам Хассан, поиск в системе международных подач FCC показывает, что компания может не иметь разрешения в соответствии с разделом 214 Закона США о связи 1934 года, необходимого для таких услуг.

Вопросы к партнеру Trump Mobile

Сенатор отметила, что процедура получения такого разрешения предусматривает раскрытие информации об иностранной собственности, чтобы FCC могла оценить потенциальные риски для национальной безопасности. Эти требования, по ее словам, распространяются и на операторов виртуальных мобильных сетей, которые перепродают услуги других операторов.

Отдельные вопросы Хассан касаются связей Trump Mobile с флоридской компанией Liberty Mobile Wireless. Представители Trump Mobile ранее называли ее технической, юридической и финансовой основой сервиса. Сенатор попросила объяснить, владеет ли Trump Mobile этой компанией, управляет ею или контролирует ее.

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Защита данных и борьба со спамом

В письме также упоминаются сообщения о краже хакерами персональных данных 3615 клиентов Trump Mobile, а также предыдущее подтверждение компании, что один из ее поставщиков открыл персональные данные пользователей в сети. Хассан написала, что группа вымогателей утверждала: после уведомления об утечке Trump Mobile якобы ответила, что у нее нет команды для работы с такой ситуацией.

Кроме того, сенатор заявила о возможных недостатках в процедурах проверки личности абонентов. По ее словам, в самой новой подаче Liberty Mobile Wireless в базу данных FCC не было описания процедур «знай своего клиента», а поиск в базе не выявил подач от Trump Mobile или ее операционного названия T1 Mobile LLC.

Хассан попросила О’Брайена предоставить ответы до 29 октября. Она также задала вопросы о структуре собственности Trump Mobile, ее отношениях с другими операторами, проверке абонентов, соблюдении регуляторных требований и поставках компонентов для телефонов компании.

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