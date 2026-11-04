波兰黑客攻击了文化与国家遗产部的项目服务系统，该系统用于提交文化项目资助和奖学金申请。该部门表示，不能排除用户个人数据泄露的可能性，RMF24报道。

据该部门消息，对sopprogramy.mkidn.gov.pl平台的网络攻击发生在10月6日，并于当天被发现。用于提交文化部长奖学金申请的sopstypendia.mkidn.gov.pl门户网站也通过该系统运行。

系统已停止运行

网络攻击发生后，SOP系统被停止运行，数据访问被阻断，并采取了保护措施。该事件尤其已报告给波兰个人数据保护局。

该部门制定了备用程序，可在SOP系统外实施已获批的资金，并对项目进行当前报告。该部门发言人皮奥特尔·延杰耶夫斯基表示，该程序正提供给受影响的申请人。

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哪些数据可能已被泄露

SOP中注册了约2.4万名用户：约1.4万个账户与文化部长项目相关，另有1万个账户与奖学金相关。该部门指出，未发现数据被复制或传输到外部的痕迹，但不排除发生泄露的可能性。

潜在泄露可能涉及姓名、居住地址和登记地址、经营地址、电话号码、电子邮箱、PESEL号码、身份证明文件的系列和号码、国籍、国家以及银行账户号码。该部门建议用户冻结PESEL号码，并因诈骗风险保持警惕。

该系统于2024年秋季投入使用。通过该系统，在32个项目框架内，为文化部长2025年项目提交了超过1.3万个项目申请，这些项目获得了5.37亿兹罗提拨款。由于恢复SOP访问的工作，2027年项目的征集公告被推迟。

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