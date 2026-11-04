В Польше хакеры атаковали Систему обслуживания программ Министерства культуры и национального наследия, через которую подаются заявки на финансирование культурных проектов и стипендии. Ведомство заявило, что не может исключить утечку персональных данных пользователей, сообщает RMF24.

По информации министерства, кибератака на платформу sopprogramy.mkidn.gov.pl произошла 6 октября и была обнаружена в тот же день. Через систему также работал портал sopstypendia.mkidn.gov.pl для подачи заявок на стипендии министра культуры.

Систему вывели из эксплуатации

После кибератаки систему SOP вывели из эксплуатации, доступ к данным заблокировали и приняли меры для ее защиты. Об инциденте, в частности, сообщили польскому Управлению по защите персональных данных.

Министерство подготовило резервную процедуру, которая позволяет реализовывать уже предоставленное финансирование и вести текущую отчетность по проектам вне системы SOP. Представитель ведомства Пётр Енджеевский сообщил, что эту процедуру передают заявителям, которых она касается.

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Какие данные могли быть скомпрометированы

В SOP зарегистрировано около 24 тысяч пользователей: примерно 14 тысяч учетных записей связаны с программами министра культуры, еще 10 тысяч — со стипендиями. В министерстве отметили, что не обнаружили следов копирования или передачи данных вовне, однако не исключают возможности утечки.

Потенциальная утечка могла охватить имя и фамилию, адреса проживания и регистрации, адрес ведения деятельности, номер телефона, электронную почту, номер PESEL, серию и номер документа, удостоверяющего личность, гражданство, страну и номер банковского счета. Ведомство рекомендовало пользователям заблокировать номер PESEL и соблюдать осторожность из-за риска мошенничества.

Систему ввели осенью 2024 года. Через нее на программы министра культуры на 2025 год подали более 13 тысяч проектов в рамках 32 программ, на которые выделили 537 млн злотых. Объявление наборов на программы 2027 года отложили из-за работ по восстановлению доступа к SOP.

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