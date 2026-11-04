У Польщі атакували систему культурних грантів, можливий витік даних — RMF24

У Польщі хакери атакували Систему обслуговування програм Міністерства культури та національної спадщини, через яку подають заявки на фінансування культурних проєктів і стипендії. Відомство заявило, що не може виключити витоку персональних даних користувачів, повідомляє RMF24.

За інформацією міністерства, кібератака на платформу sopprogramy.mkidn.gov.pl сталася 6 жовтня та була виявлена того самого дня. Через систему також працював портал sopstypendia.mkidn.gov.pl для подання заявок на стипендії міністра культури.

Систему вивели з експлуатації

Після кібератаки систему SOP вивели з експлуатації, доступ до даних заблокували та вжили заходів для її захисту. Про інцидент, зокрема, повідомили польське Управління захисту персональних даних.

Міністерство підготувало резервну процедуру, яка дає змогу реалізовувати вже надане фінансування та поточно звітувати за проєктами поза системою SOP. Речник відомства Пйотр Єнджеєвський повідомив, що цю процедуру передають заявникам, яких вона стосується.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Які дані могли бути скомпрометовані

У SOP зареєстровано близько 24 тисяч користувачів: приблизно 14 тисяч облікових записів пов’язані з програмами міністра культури, ще 10 тисяч — зі стипендіями. У міністерстві зазначили, що не виявили слідів копіювання чи передавання даних назовні, однак можливість витоку не відкидають.

Потенційний витік міг охопити ім’я та прізвище, адреси проживання і реєстрації, адресу ведення діяльності, номер телефону, електронну пошту, номер PESEL, серію та номер документа, що посвідчує особу, громадянство, країну й номер банківського рахунку. Відомство рекомендувало користувачам заблокувати номер PESEL і бути обережними через ризик шахрайства.

Систему запровадили восени 2024 року. Через неї на програми міністра культури на 2025 рік подали понад 13 тисяч проєктів у межах 32 програм, на які виділили 537 млн злотих. Оголошення наборів на програми 2027 року відклали через роботи з відновлення доступу до SOP.

Читай нас у