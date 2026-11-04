W Polsce hakerzy zaatakowali System Obsługi Programów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, za pośrednictwem którego składane są wnioski o finansowanie projektów kulturalnych i stypendia. Resort oświadczył, że nie może wykluczyć wycieku danych osobowych użytkowników, informuje RMF24.

Według informacji ministerstwa cyberatak na platformę sopprogramy.mkidn.gov.pl nastąpił 6 października i został wykryty tego samego dnia. Za pośrednictwem systemu działał również portal sopstypendia.mkidn.gov.pl do składania wniosków o stypendia ministra kultury.

System wyłączono z eksploatacji

Po cyberataku system SOP wyłączono z eksploatacji, zablokowano dostęp do danych i podjęto działania w celu jego zabezpieczenia. O incydencie powiadomiono między innymi polski Urząd Ochrony Danych Osobowych.

Ministerstwo przygotowało procedurę zastępczą, która umożliwia realizację już przyznanego finansowania i bieżące rozliczanie projektów poza systemem SOP. Rzecznik resortu Piotr Jędrzejewski poinformował, że procedura jest przekazywana wnioskodawcom, których dotyczy.

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Jakie dane mogły zostać naruszone

W SOP zarejestrowanych jest około 24 tys. użytkowników: około 14 tys. kont jest powiązanych z programami ministra kultury, a kolejne 10 tys. ze stypendiami. W ministerstwie zaznaczono, że nie wykryto śladów kopiowania ani przekazywania danych na zewnątrz, jednak nie wykluczono możliwości wycieku.

Potencjalny wyciek mógł obejmować imię i nazwisko, adresy zamieszkania i zameldowania, adres prowadzenia działalności, numer telefonu, adres e-mail, numer PESEL, serię i numer dokumentu tożsamości, obywatelstwo, kraj oraz numer rachunku bankowego. Resort zalecił użytkownikom zastrzeżenie numeru PESEL i zachowanie ostrożności ze względu na ryzyko oszustw.

System wprowadzono jesienią 2024 roku. Za jego pośrednictwem złożono ponad 13 tys. projektów do programów ministra kultury na 2025 rok w ramach 32 programów, na które przeznaczono 537 mln złotych. Ogłoszenie naborów do programów na 2027 rok odłożono z powodu prac nad przywróceniem dostępu do SOP.

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