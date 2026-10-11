自Anthropic于2025年2月推出Claude Code以来，美国软件开发人员职位空缺数量增长了近15%。尽管整体职位空缺数量下降，且人工智能被更积极地用于编程，这一增长仍在发生，CNBC报道。

Indeed Hiring Lab的数据显示，在科技公司经历疫情期间的繁荣后缩减招聘、职位招聘量从2022年高点大幅下降后，对专业人才的需求正在恢复。同时，开发人员招聘广告数量仍比疫情前水平低约27.5%。

需求集中于资深专业人士

职位空缺增长的主要部分来自高级岗位和与人工智能相关的岗位。Indeed Hiring Lab的数据显示，2025年5月至2026年5月期间，高级职位占开发人员招聘广告增长的71%。另有37%的增长来自职位名称中提及人工智能的岗位。

Indeed Hiring Lab经济学家斯内哈·普里表示，企业需要开发人员不只是为了编写代码。他们还必须监督人工智能的工作结果、改进产品，并帮助客户将新技术融入日常流程。她表示，能够在商业中应用人工智能工具、而不仅仅是创建这些工具的员工需求正在增长。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

进入这一职业变得更加困难

与此同时，年轻专业人士的处境仍不明确。根据斯坦福大学2026年人工智能指数，在生成式人工智能普及后，22岁至25岁人群在受人工智能影响职业中的就业人数下降了16%。职业生涯初期的开发人员就业人数下降了20%，而高级职位数量则在增加。

GitHub表示，三分之一的pull request——即对共享软件代码进行修改的提议——已经涉及使用人工智能代理。一年前，这一比例还不足十分之一。该公司还警告称，随着生成代码量增加，漏洞风险也会增加，因此人工监督仍然是必要的。

美国劳工统计局在8月报告中预测，2025年至2035年间，软件开发人员就业人数将增长10%——从约172万个岗位增至189万个岗位。这意味着将新增约174,700个职位。

关注我们在