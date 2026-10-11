В США количество вакансий для разработчиков программного обеспечения выросло почти на 15% с февраля 2025 года, когда Anthropic запустила Claude Code. Это происходит на фоне общего сокращения числа вакансий и более активного использования искусственного интеллекта для программирования, сообщает CNBC.

По данным Indeed Hiring Lab, спрос на специалистов восстанавливается после резкого падения с пика найма 2022 года, когда технологические компании сократили набор персонала после пандемического бума. В то же время количество объявлений о работе для разработчиков всё ещё примерно на 27,5% ниже допандемийного уровня.

Спрос сосредоточился на опытных специалистах

Основная часть прироста вакансий пришлась на старшие и связанные с искусственным интеллектом должности. По данным Indeed Hiring Lab, старшие роли составили 71% прироста объявлений для разработчиков между маем 2025 года и маем 2026 года. Ещё 37% роста пришлось на должности, в названиях которых упоминается ИИ.

Экономистка Indeed Hiring Lab Снеха Пури отметила, что компаниям нужны разработчики не только для написания кода. Они должны контролировать результаты работы ИИ, совершенствовать продукты и помогать клиентам интегрировать новые технологии в ежедневные процессы. По её словам, растёт спрос на работников, способных применять инструменты ИИ в бизнесе, а не только создавать их.

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Вход в профессию становится сложнее

В то же время ситуация для молодых специалистов остаётся неопределённой. Согласно индексу ИИ Стэнфордского университета за 2026 год, занятость в профессиях, на которые влияет ИИ, среди людей в возрасте от 22 до 25 лет сократилась на 16% после распространения генеративного искусственного интеллекта. Для разработчиков в начале карьеры спад составил 20%, тогда как количество старших позиций увеличивается.

GitHub сообщал, что один из трёх pull requests — предложений изменений в общий программный код — уже предусматривает использование ИИ-агента. Годом ранее этот показатель был меньше одного из десяти. В компании также предупредили, что с ростом объёмов сгенерированного кода увеличиваются и риски уязвимостей, поэтому человеческий контроль остаётся необходимым.

Бюро статистики труда США в августовском отчёте спрогнозировало рост занятости разработчиков программного обеспечения на 10% в 2025–2035 годах — примерно с 1,72 млн до 1,89 млн рабочих мест. Это означает появление около 174 700 новых позиций.

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