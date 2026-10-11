W Stanach Zjednoczonych liczba ofert pracy dla programistów wzrosła o niemal 15% od lutego 2025 roku, kiedy Anthropic uruchomił Claude Code. Dzieje się tak w warunkach ogólnego spadku liczby ofert pracy i intensywniejszego wykorzystywania sztucznej inteligencji do programowania, informuje CNBC.

Według Indeed Hiring Lab popyt na specjalistów odbudowuje się po gwałtownym spadku od szczytu rekrutacji w 2022 roku, gdy firmy technologiczne ograniczyły nabór po boomie pandemicznym. Jednocześnie liczba ogłoszeń o pracę dla programistów nadal jest o około 27,5% niższa niż przed pandemią.

Popyt skoncentrował się na doświadczonych specjalistach

Główna część wzrostu liczby wakatów przypadła na stanowiska seniorskie i związane ze sztuczną inteligencją. Według Indeed Hiring Lab stanowiska seniorskie stanowiły 71% wzrostu ogłoszeń dla programistów między majem 2025 a majem 2026 roku. Kolejne 37% wzrostu dotyczyło stanowisk, w których nazwach wspomniano AI.

Ekonomistka Indeed Hiring Lab Sneha Puri zauważyła, że firmy potrzebują programistów nie tylko do pisania kodu. Muszą oni nadzorować wyniki pracy AI, ulepszać produkty i pomagać klientom integrować nowe technologie z codziennymi procesami. Według niej rośnie popyt na pracowników zdolnych stosować narzędzia AI w biznesie, a nie tylko je tworzyć.

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Wejście do zawodu staje się trudniejsze

Jednocześnie sytuacja młodych specjalistów pozostaje niepewna. Według indeksu AI Uniwersytetu Stanforda za 2026 rok zatrudnienie w zawodach, na które wpływa AI, wśród osób w wieku od 22 do 25 lat spadło o 16% po upowszechnieniu się generatywnej sztucznej inteligencji. W przypadku programistów na początku kariery spadek wyniósł 20%, podczas gdy liczba stanowisk seniorskich rośnie.

GitHub poinformował, że już jeden na trzy pull requesty — propozycje zmian we wspólnym kodzie oprogramowania — obejmuje wykorzystanie agenta AI. Rok wcześniej wskaźnik ten był niższy niż jeden na dziesięć. Firma ostrzegła również, że wraz ze wzrostem ilości generowanego kodu rośnie ryzyko luk w zabezpieczeniach, dlatego nadzór człowieka pozostaje konieczny.

Amerykańskie Biuro Statystyki Pracy w sierpniowym raporcie prognozowało 10-procentowy wzrost zatrudnienia programistów w latach 2025–2035 — z około 1,72 mln do 1,89 mln miejsc pracy. Oznacza to powstanie około 174 700 nowych stanowisk.

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