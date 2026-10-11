委内瑞拉允许星链在该国运营——NDTV

在委内瑞拉，国家电信委员会Conatel向SpaceX的委内瑞拉子公司发放了七项许可证，允许卫星互联网服务星链在全国运营。据NDTV报道，这一决定正式取消了尼古拉斯·马杜罗执政期间实施的对该服务运营的禁令。

获得官方许可前的使用情况

亚太网络信息中心APNIC的数据显示，在获得官方许可前，委内瑞拉约有3.6%的互联网用户已经在使用星链。

2024年，在马杜罗存在争议的连任之后，委内瑞拉当局拘留了出售星链天线的人员。在1月一次美国军事行动中被抓捕前，马杜罗曾批评埃隆·马斯克，并开展了一场将这名企业家描绘成恶魔般人物的宣传活动。马斯克的社交平台X也在该国被禁止。

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免费接入与制裁

马杜罗于2026年1月被抓捕后，马斯克宣布，星链将向委内瑞拉用户免费提供一个月服务。6月24日委内瑞拉北部发生双重地震后，该服务还恢复了免费接入，以支持受灾最严重的拉瓜伊拉的恢复工作。

非政府组织VE Sin Filtro负责人安德烈斯·阿斯普鲁阿表示，美国对委内瑞拉的制裁此前也阻碍了星链在该国的运营。他说，马杜罗倒台后，星链管理人员开始更公开地在委内瑞拉开展活动，但当地监管限制仍然有效。

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