Wenezuela zezwoliła Starlinkowi działać w kraju — NDTV

W Wenezueli Krajowa Komisja Telekomunikacyjna Conatel wydała siedem licencji wenezuelskiej spółce zależnej SpaceX, które pozwalają usłudze internetu satelitarnego Starlink działać w całym kraju. Według NDTV decyzja ta formalnie znosi zakaz działalności usługi wprowadzony za prezydentury Nicolása Maduro.

Dostęp przed oficjalnym zezwoleniem

Przed uzyskaniem oficjalnego zezwolenia ze Starlinka korzystało już około 3,6% użytkowników internetu w Wenezueli, wynika z danych Azjatycko-Pacyficznego Centrum Informacji Sieciowej APNIC.

W 2024 roku wenezuelskie władze zatrzymywały osoby sprzedające anteny Starlink po kwestionowanym ponownym wyborze Maduro. Przed swoim pojmaniem podczas amerykańskiej operacji wojskowej w styczniu Maduro krytykował Elona Muska i prowadził kampanię, w której przedsiębiorcę przedstawiano jako demoniczną postać. Platforma społecznościowa X należąca do Muska również została zakazana w kraju.

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Bezpłatny dostęp i sankcje

Po pojmaniu Maduro w styczniu 2026 roku Musk ogłosił, że Starlink będzie bezpłatny dla użytkowników wenezuelskich przez miesiąc. Usługa przywróciła również bezpłatny dostęp po podwójnym trzęsieniu ziemi 24 czerwca na północy Wenezueli, aby wesprzeć odbudowę w La Guaira, która doznała największych zniszczeń.

Andrés Aspurua, dyrektor organizacji pozarządowej VE Sin Filtro, oświadczył, że amerykańskie sankcje wobec Wenezueli wcześniej również utrudniały działalność Starlinka w kraju. Według niego po upadku Maduro kierownictwo Starlinka zaczęło działać w Wenezueli bardziej otwarcie, jednak lokalne ograniczenia regulacyjne pozostawały w mocy.

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