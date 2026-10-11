Венесуэла разрешила Starlink работать в стране — NDTV

В Венесуэле Национальная комиссия по телекоммуникациям Conatel выдала семь лицензий венесуэльской дочерней структуре SpaceX, которые позволяют сервису спутникового интернета Starlink работать по всей стране. По данным NDTV, это решение формально отменяет запрет на деятельность сервиса, введенный при президентстве Николаса Мадуро.

Доступ до официального разрешения

До официального разрешения Starlink уже использовали примерно 3,6% интернет-пользователей в Венесуэле, свидетельствуют данные Азиатско-Тихоокеанского сетевого информационного центра APNIC.

В 2024 году венесуэльские власти задерживали людей, продававших антенны Starlink, после оспариваемого переизбрания Мадуро. До своего захвата во время военной операции США в январе Мадуро критиковал Илона Маска и проводил кампанию, в которой предпринимателя изображали как демоническую фигуру. Социальная платформа X Маска также была запрещена в стране.

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Бесплатный доступ и санкции

После захвата Мадуро в январе 2026 года Маск объявил, что Starlink будет бесплатным для венесуэльских пользователей в течение месяца. Сервис также восстановил бесплатный доступ после двойного землетрясения 24 июня на севере Венесуэлы, чтобы поддержать восстановление в Ла-Гуайре, которая понесла наибольшие разрушения.

Директор неправительственной организации VE Sin Filtro Андрес Аспуруа заявил, что санкции США против Венесуэлы ранее также препятствовали работе Starlink в стране. По его словам, после падения Мадуро руководители Starlink начали действовать в Венесуэле более открыто, однако местные регуляторные ограничения оставались в силе.

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