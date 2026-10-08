SpaceX创始人埃隆·马斯克表示，Starlink卫星互联网在印度的推出正受到“某些寡头”的阻碍，这些人试图维持对消费者的垄断控制。他在社交平台X发文时没有点名所指的公司，但建议人们自行猜测，CNBC报道。

Jio和Airtel市场

印度电信和互联网服务市场主要由Reliance Industries旗下的Jio以及苏尼尔·米塔尔的Airtel构成。这两家运营商合计占据超过80%的市场份额。

马斯克表示，Starlink能够为无力承担现行资费的人群提供高速且价格可负担的互联网。与此同时，Jio被认为是一家在十年前推出后，帮助大幅降低印度移动互联网成本的公司。

6月，Jio Platforms宣布计划在该国部署低地球轨道卫星通信。穆克什·安巴尼之子阿卡什·安巴尼告诉股东，公司正与全球领先的卫星星座运营商合作，以租赁容量。

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Starlink尚未推出

去年，SpaceX就部署Starlink事宜与Jio及印度第二大电信服务运营商Bharti Airtel签署了谅解备忘录。不过，该服务至今仍未在印度推出。

SpaceX Starlink业务运营副总裁劳伦·德雷尔在印度移动通信大会上表示，目前有1.1万颗Starlink卫星在轨运行，并在170多个国家提供服务。她说，公司多年来一直在印度开展工作，以便为偏远地区提供互联网服务。

该公司还面临印度监管机构提出的安全担忧，Starlink对此予以否认。彭博社6月报道称，新德里当局因担心终端设备可能在没有许可证的情况下被使用，暂停了对Starlink的审批。

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