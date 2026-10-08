Основатель SpaceX Илон Маск заявил, что запуск спутникового интернета Starlink в Индии тормозят «определенные олигархи», стремящиеся сохранить монопольный контроль над потребителями. В публикации в социальной сети X он не назвал компании, которые имеет в виду, но предложил догадаться самостоятельно, сообщает CNBC.

Рынок Jio и Airtel

Индийский рынок телекоммуникационных и интернет-услуг в основном представлен Jio, принадлежащей Reliance Industries, и Airtel Сунила Миттала. Вместе эти операторы занимают более 80% рынка.

Маск заявил, что Starlink мог бы обеспечить высокоскоростным и доступным интернетом людей, которым не по карману действующие тарифы. В то же время Jio считают компанией, которая после своего запуска десять лет назад способствовала существенному снижению стоимости мобильного интернета в Индии.

В июне Jio Platforms объявила о намерении развернуть в стране спутниковую связь на низкой околоземной орбите. Сын Мукеша Амбани Акаш Амбани сообщил акционерам, что компания сотрудничает с ведущими глобальными операторами спутниковых группировок для аренды мощностей.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Starlink еще не запустили

В прошлом году SpaceX заключила меморандумы о взаимопонимании с Jio и Bharti Airtel, вторым по величине оператором телекоммуникационных услуг Индии, по поводу развертывания Starlink. Однако сервис в стране до сих пор не запустили.

Вице-президент SpaceX по бизнес-операциям Starlink Лорен Дрейер на India Mobile Congress заявила, что на орбите находятся 11 тысяч спутников Starlink, предоставляющих услуги более чем в 170 странах. По ее словам, компания годами работает в Индии, чтобы обеспечить интернетом отдаленные районы.

Компания также сталкивается с опасениями индийских регуляторов в сфере безопасности, которые Starlink отрицает. В июне Bloomberg сообщал, что власти Нью-Дели приостановили согласования для Starlink из-за опасений, что терминалы могут использоваться без лицензии.

Читай нас в