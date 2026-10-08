Założyciel SpaceX Elon Musk oświadczył, że uruchomienie satelitarnego internetu Starlink w Indiach jest hamowane przez „pewnych oligarchów”, którzy dążą do utrzymania monopolistycznej kontroli nad konsumentami. We wpisie w serwisie społecznościowym X nie wymienił firm, które miał na myśli, lecz zaproponował, by domyślić się samodzielnie, podaje CNBC.

Rynek Jio i Airtel

Indyjski rynek usług telekomunikacyjnych i internetowych jest zdominowany przez Jio, należące do Reliance Industries, oraz Airtel Sunila Mittala. Łącznie operatorzy ci mają ponad 80% rynku.

Musk oświadczył, że Starlink mógłby zapewnić szybki i przystępny cenowo internet osobom, których nie stać na obecne taryfy. Jednocześnie Jio jest uważane za firmę, która po swoim uruchomieniu dziesięć lat temu przyczyniła się do znacznego obniżenia kosztów mobilnego internetu w Indiach.

W czerwcu Jio Platforms ogłosiło zamiar wdrożenia w kraju łączności satelitarnej na niskiej orbicie okołoziemskiej. Syn Mukesha Ambaniego, Akash Ambani, poinformował akcjonariuszy, że firma współpracuje z wiodącymi globalnymi operatorami konstelacji satelitarnych w celu dzierżawy mocy.

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Starlink jeszcze nie wystartował

W ubiegłym roku SpaceX zawarł memorandum o porozumieniu z Jio oraz Bharti Airtel, drugim co do wielkości operatorem usług telekomunikacyjnych w Indiach, dotyczące wdrożenia Starlinka. Usługa wciąż jednak nie została uruchomiona w kraju.

Wiceprezeska SpaceX ds. operacji biznesowych Starlinka Lauren Dreyer oświadczyła podczas India Mobile Congress, że na orbicie znajduje się 11 tysięcy satelitów Starlink, które świadczą usługi w ponad 170 krajach. Jak powiedziała, firma od lat pracuje w Indiach, aby zapewnić internet odległym regionom.

Firma mierzy się również z zastrzeżeniami indyjskich regulatorów dotyczącymi bezpieczeństwa, którym Starlink zaprzecza. W czerwcu Bloomberg informował, że władze Nowego Delhi wstrzymały zgody dla Starlinka z powodu obaw, że terminale mogą być używane bez licencji.

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