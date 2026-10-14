在美国，房利美上调了30年期固定利率抵押贷款平均利率的预测：根据最新评估，2026年第四季度该利率将为7.4%，2027年全年将为7.5%。CNBC报道称。

在此前的预测中，房利美预计2026年第四季度的利率为6.8%，2027年为6.7%。因此，对明年的预测上调了0.8个百分点。

当前利率正在上升

Mortgage News Daily的数据显示，周二30年期固定利率抵押贷款的平均利率为7.46%。CNBC指出，在高于预期的通胀数据公布后，该利率当天可能进一步上升。在此背景下，债券收益率走高。

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自9月初以来，在持续通胀和债券市场抛售的背景下，抵押贷款利率明显上升。美联储也三年多来首次上调了基准利率。尽管抵押贷款利率不会直接复制美联储的决定，但会对央行对未来通胀的预期作出反应。

对住房市场的影响

抵押贷款利率通常与美国10年期国债收益率相关。受油价上涨和对全球经济担忧加剧的影响，其收益率大幅上升。

更高的利率已对美国住房市场产生影响。Zillow的数据显示，按已签署合同计算，9月二手房待完成交易数量较一年前减少8.5%。随着购房者面临更高的房价和不断恶化的购房负担能力，抵押贷款需求也在继续下降。

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