W USA Fannie Mae podniosła prognozę średniej stopy dla 30-letnich kredytów hipotecznych o stałym oprocentowaniu: zgodnie z nową oceną wyniesie ona 7,4% w czwartym kwartale 2026 roku oraz 7,5% w całym 2027 roku. Informuje o tym CNBC.

W poprzedniej prognozie Fannie Mae oczekiwała stopy na poziomie 6,8% w czwartym kwartale 2026 roku oraz 6,7% w 2027 roku. Tym samym prognozę na przyszły rok podniesiono o 0,8 punktu procentowego.

Obecne stopy rosną

Według Mortgage News Daily średnia stopa dla 30-letniego kredytu hipotecznego o stałym oprocentowaniu wynosiła we wtorek 7,46%. CNBC zaznacza, że tego dnia mogła wzrosnąć jeszcze bardziej po publikacji danych o inflacji, które okazały się wyższe od oczekiwań. Na tym tle rosły rentowności obligacji.

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Stopy kredytów hipotecznych wyraźnie rosną od początku września w związku z utrzymującą się inflacją i wyprzedażą na rynku obligacji. Rezerwa Federalna również po raz pierwszy od ponad trzech lat podniosła stopę referencyjną. Choć stopy kredytów hipotecznych nie odzwierciedlają bezpośrednio decyzji Fed, reagują na oczekiwania banku centralnego dotyczące dalszej inflacji.

Wpływ na rynek mieszkaniowy

Stopy kredytów hipotecznych zazwyczaj korelują z rentownościami 10-letnich obligacji skarbowych USA. Ich rentowności gwałtownie rosły z powodu wyższych cen ropy i nasilających się obaw o światową gospodarkę.

Wyższe stopy już wpłynęły na amerykański rynek mieszkaniowy. Według Zillow liczba oczekujących sprzedaży na rynku wtórnym, liczona na podstawie podpisanych umów, była we wrześniu o 8,5% niższa niż rok wcześniej. Popyt na kredyty hipoteczne również nadal spada, ponieważ kupujący mierzą się z wyższymi cenami mieszkań i pogarszającą się dostępnością.

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