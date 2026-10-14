Fannie Mae підвищила прогноз ставки за 30-річною іпотекою до 7,5% у 2027 році — CNBC

У США Fannie Mae підвищила прогноз середньої ставки за 30-річною іпотекою з фіксованою ставкою: у четвертому кварталі 2026 року вона, за новою оцінкою, становитиме 7,4%, а протягом усього 2027 року — 7,5%. Про це повідомляє CNBC.

У попередньому прогнозі Fannie Mae очікувала ставку на рівні 6,8% у четвертому кварталі 2026 року та 6,7% у 2027 році. Таким чином, оцінку на наступний рік підвищили на 0,8 відсоткового пункту.

Поточні ставки зростають

За даними Mortgage News Daily, у вівторок середня ставка за 30-річною фіксованою іпотекою становила 7,46%. CNBC зазначає, що того дня вона могла зрости ще більше після виходу даних про інфляцію, які виявилися вищими за очікування. На цьому тлі зростала прибутковість облігацій.

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Іпотечні ставки помітно зростають від початку вересня на тлі стійкої інфляції та розпродажу на ринку облігацій. Федеральна резервна система також уперше за понад три роки підвищила базову ставку. Хоча іпотечні ставки не повторюють рішення ФРС безпосередньо, вони реагують на очікування центробанку щодо подальшої інфляції.

Вплив на ринок житла

Ставки за іпотекою загалом корелюють із прибутковістю 10-річних казначейських облігацій США. Їхня прибутковість різко зростала через вищі ціни на нафту та посилення занепокоєння щодо світової економіки.

Вищі ставки вже позначилися на американському ринку житла. За даними Zillow, кількість незавершених продажів на вторинному ринку, які рахують за підписаними контрактами, у вересні була на 8,5% меншою, ніж роком раніше. Попит на іпотечні кредити також продовжує скорочуватися, оскільки покупці стикаються з вищими цінами на житло та погіршенням його доступності.

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