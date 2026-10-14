В США Fannie Mae повысила прогноз средней ставки по 30-летней ипотеке с фиксированной ставкой: согласно новой оценке, в четвертом квартале 2026 года она составит 7,4%, а в течение всего 2027 года — 7,5%. Об этом сообщает CNBC.

В предыдущем прогнозе Fannie Mae ожидала ставку на уровне 6,8% в четвертом квартале 2026 года и 6,7% в 2027 году. Таким образом, оценку на следующий год повысили на 0,8 процентного пункта.

Текущие ставки растут

По данным Mortgage News Daily, во вторник средняя ставка по 30-летней фиксированной ипотеке составляла 7,46%. CNBC отмечает, что в тот день она могла вырасти еще больше после выхода данных по инфляции, которые оказались выше ожиданий. На этом фоне росла доходность облигаций.

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Ипотечные ставки заметно растут с начала сентября на фоне устойчивой инфляции и распродажи на рынке облигаций. Федеральная резервная система также впервые более чем за три года повысила ключевую ставку. Хотя ипотечные ставки не повторяют решения ФРС напрямую, они реагируют на ожидания центробанка относительно дальнейшей инфляции.

Влияние на рынок жилья

Ипотечные ставки в целом коррелируют с доходностью 10-летних казначейских облигаций США. Их доходность резко росла из-за более высоких цен на нефть и усиления опасений по поводу мировой экономики.

Более высокие ставки уже отразились на американском рынке жилья. По данным Zillow, число незавершенных сделок на вторичном рынке, подсчитываемое по подписанным контрактам, в сентябре было на 8,5% меньше, чем годом ранее. Спрос на ипотечные кредиты также продолжает сокращаться, поскольку покупатели сталкиваются с более высокими ценами на жилье и ухудшением его доступности.

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