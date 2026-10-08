Зростання оренди житла в Ер-Ріяді сповільнилося до 4,5% — Asharq Al-Awsat

В Ер-Ріяді, Саудівська Аравія, річне зростання орендної плати за житло у серпні 2026 року сповільнилося до 4,5% — це найнижчий темп за понад три роки. Частка доходів домогосподарств, яку вони витрачають на оренду, знизилася приблизно до 15% проти понад 17,5% у вересні 2025 року, повідомляє Asharq Al-Awsat.

Обмеження підвищення орендної плати

Правила, що регулюють відносини орендодавців і наймачів у столиці Саудівської Аравії, набули чинності 7 листопада 2025 року та діятимуть п’ять років. Вони передбачають заморожування щорічного підвищення орендної плати за житлову і комерційну нерухомість у межах міста, а також регулюють орендну плату за вільні об’єкти, які раніше здавалися в оренду, продовження договорів та виселення.

Ці норми стали частиною ширшого пакета для балансування ринку нерухомості Ер-Ріяда. Він також охоплює збільшення пропозиції землі під житлову забудову, розвиток системи зборів за незабудовані ділянки та порожні об’єкти, посилення документування і прозорості на ринку.

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Активність на ринку зростає

У серпні темп річного зростання цін у категорії житла, води, електроенергії, газу та інших видів палива в Саудівській Аравії сповільнився до 3,9% після 4,2% у липні. Водночас кількість орендних угод по країні збільшилася на 37% — до приблизно 446,3 тисячі, порівняно з 325,2 тисячі в серпні 2025 року.

Вартість орендних угод зросла на 32% — до 10,62 млрд ріалів, або $2,83 млрд. На житловий сектор припало близько 343,7 тисячі угод, що на 36% більше у річному вимірі; їхня вартість підвищилася на 28% до 5,59 млрд ріалів.

Експерт з нерухомості Абдулла Аль-Муса вважає, що нинішні показники свідчать про послаблення цінового тиску, однак називати ситуацію повною рівновагою на ринку ще зарано. За його словами, подальша динаміка залежатиме від обсягів нового житла, витрат на девелопмент і фінансування, а також доступності житла для домогосподарств.

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