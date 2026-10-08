В Эр-Рияде, Саудовская Аравия, годовой рост арендной платы за жилье в августе 2026 года замедлился до 4,5% — это самый низкий темп более чем за три года. Доля доходов домохозяйств, которую они тратят на аренду, снизилась примерно до 15% против более чем 17,5% в сентябре 2025 года, сообщает Asharq Al-Awsat.

Ограничения на повышение арендной платы

Правила, регулирующие отношения арендодателей и арендаторов в столице Саудовской Аравии, вступили в силу 7 ноября 2025 года и будут действовать пять лет. Они предусматривают замораживание ежегодного повышения арендной платы за жилую и коммерческую недвижимость в пределах города, а также регулируют арендную плату за свободные объекты, которые ранее сдавались в аренду, продление договоров и выселения.

Эти нормы стали частью более широкого пакета по балансировке рынка недвижимости Эр-Рияда. Он также включает увеличение предложения земли под жилую застройку, развитие системы сборов за незастроенные участки и пустующие объекты, усиление документирования и прозрачности на рынке.

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Активность на рынке растет

В августе темп годового роста цен в категории жилья, воды, электроэнергии, газа и других видов топлива в Саудовской Аравии замедлился до 3,9% после 4,2% в июле. В то же время количество договоров аренды по стране увеличилось на 37% — примерно до 446,3 тысячи по сравнению с 325,2 тысячи в августе 2025 года.

Стоимость договоров аренды выросла на 32% — до 10,62 млрд риалов, или $2,83 млрд. На жилой сектор пришлось около 343,7 тысячи договоров, что на 36% больше в годовом выражении; их стоимость увеличилась на 28% до 5,59 млрд риалов.

Эксперт по недвижимости Абдулла Аль-Муса считает, что нынешние показатели свидетельствуют об ослаблении ценового давления, однако называть ситуацию полным равновесием на рынке пока рано. По его словам, дальнейшая динамика будет зависеть от объемов нового жилья, затрат на девелопмент и финансирование, а также доступности жилья для домохозяйств.

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