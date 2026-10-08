W Rijadzie w Arabii Saudyjskiej roczny wzrost czynszów za mieszkania spowolnił w sierpniu 2026 roku do 4,5% — najniższego poziomu od ponad trzech lat. Udział dochodów gospodarstw domowych przeznaczany na czynsz spadł do około 15%, wobec ponad 17,5% we wrześniu 2025 roku, informuje Asharq Al-Awsat.

Ograniczenia podwyżek czynszów

Przepisy regulujące relacje między wynajmującymi a najemcami w stolicy Arabii Saudyjskiej weszły w życie 7 listopada 2025 roku i będą obowiązywać przez pięć lat. Przewidują zamrożenie corocznych podwyżek czynszów za nieruchomości mieszkalne i komercyjne w granicach miasta, a także regulują czynsze za wolne obiekty, które wcześniej były wynajmowane, przedłużanie umów oraz eksmisje.

Przepisy te stały się częścią szerszego pakietu mającego zrównoważyć rynek nieruchomości w Rijadzie. Obejmuje on również zwiększenie podaży gruntów pod zabudowę mieszkaniową, rozwój systemu opłat za niezabudowane działki i puste obiekty oraz wzmocnienie dokumentowania i przejrzystości na rynku.

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Aktywność na rynku rośnie

W sierpniu roczne tempo wzrostu cen w kategorii mieszkania, woda, energia elektryczna, gaz i inne paliwa w Arabii Saudyjskiej spowolniło do 3,9%, po 4,2% w lipcu. Jednocześnie liczba umów najmu w kraju wzrosła o 37% — do około 446,3 tys., w porównaniu z 325,2 tys. w sierpniu 2025 roku.

Wartość umów najmu wzrosła o 32% — do 10,62 mld riali, czyli 2,83 mld dolarów. Na sektor mieszkaniowy przypadło około 343,7 tys. umów, o 36% więcej rok do roku; ich wartość wzrosła o 28% do 5,59 mld riali.

Ekspert rynku nieruchomości Abdullah Al-Musa uważa, że obecne wskaźniki świadczą o osłabieniu presji cenowej, jednak nazywanie sytuacji pełną równowagą na rynku jest jeszcze przedwczesne. Jego zdaniem dalsza dynamika będzie zależeć od skali nowego budownictwa mieszkaniowego, kosztów deweloperskich i finansowania, a także dostępności mieszkań dla gospodarstw domowych.

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