利雅得住房租金涨幅放缓至4.5%——Asharq Al-Awsat

在沙特阿拉伯利雅得，2026年8月住宅租金的同比涨幅放缓至4.5%，为三年多来的最低增速。家庭收入中用于租金的比例降至约15%，而2025年9月时超过17.5%，Asharq Al-Awsat报道。

限制上调租金

规范沙特首都房东与租户关系的规定于2025年11月7日生效，并将实施五年。规定冻结市内住宅和商业房地产租金的年度上调，同时还规范此前曾出租的空置物业的租金、合同续签和驱逐租户。

这些规定成为平衡利雅得房地产市场的更广泛措施的一部分。该措施还包括增加住宅开发用地供应、发展针对未开发地块和空置物业的收费制度，以及加强市场的记录和透明度。

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市场活动正在增长

8月，沙特阿拉伯住房、水、电、燃气和其他燃料类别的价格同比增速从7月的4.2%放缓至3.9%。与此同时，全国租赁协议数量增长37%，达到约44.63万份，而2025年8月为32.52万份。

租赁协议的价值增长32%，达到106.2亿里亚尔，即28.3亿美元。住宅领域约有34.37万份协议，同比增长36%；其价值增长28%，达到55.9亿里亚尔。

房地产专家阿卜杜拉·阿尔-穆萨认为，当前数据表明价格压力正在缓解，但现在称市场已实现完全平衡仍为时过早。他表示，后续走势将取决于新住房的规模、开发和融资成本，以及家庭的住房可负担性。

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