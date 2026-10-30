英国房价年增长率放缓至0.5%——《卫报》

英国10月房价年增长率放缓至0.5%，为两年多来的最低增速。房地产平均价格为273,566英镑，与前一个月相比没有变化。

更高的抵押贷款成本抑制市场

据《卫报》报道，9月房价年增长率为0.8%。这些数据由贷款机构Nationwide公布。房屋买家的借贷成本上升之际，市场增速正在放缓。

10月，五年期固定利率抵押贷款的平均利率三年来首次达到6%。根据Moneyfacts的数据，周四该利率为5.99%，而两年期固定利率抵押贷款的平均利率为5.97%。

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英格兰银行自12月以来一直未调整基准利率，将其维持在3.75%。与此同时，债券市场的波动推高了掉期利率，而掉期利率会影响固定利率抵押贷款的定价。

价格预期

Nationwide首席经济学家罗伯特·加德纳表示，中东战争加剧了对通胀的担忧以及对更高利率的预期。他说，来自新买家的咨询仍然疲软，消费者信心在10月明显恶化。

莱坊英国住宅市场研究主管汤姆·比尔认为，抵押贷款成本上升的影响超过了预算中宣布的支持措施。财政大臣约翰·希利本周确认了一项规模为47亿英镑的“Your First Home”计划，以帮助首次购房者。Pantheon Macroeconomics经济学家罗布·伍德表示，该计划可能会在一定程度上支持市场，但明年的房价可能仍将保持低迷。

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