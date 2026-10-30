Річне зростання цін на житло у Британії сповільнилося до 0,5% — The Guardian

У Великій Британії річне зростання цін на житло в жовтні сповільнилося до 0,5%, що стало найнижчим темпом за понад два роки. Середня вартість нерухомості становила 273 566 фунтів стерлінгів і не змінилася порівняно з попереднім місяцем.

Дорожча іпотека стримує ринок

Як повідомляє The Guardian, у вересні річний приріст цін становив 0,8%. Дані оприлюднив кредитор Nationwide. Сповільнення відбувається на тлі вищої вартості запозичень для покупців житла.

У жовтні середня ставка за п’ятирічною іпотекою з фіксованою ставкою вперше за три роки сягнула позначки 6%. За даними Moneyfacts, у четвер вона становила 5,99%, а середня ставка за дворічною фіксованою іпотекою — 5,97%.

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Банк Англії не змінював базову ставку з грудня, утримуючи її на рівні 3,75%. Водночас коливання на ринку облігацій підвищили свопові ставки, які впливають на ціноутворення за іпотечними кредитами з фіксованою ставкою.

Очікування щодо цін

Головний економіст Nationwide Роберт Гарднер заявив, що війна на Близькому Сході посилила побоювання щодо інфляції та очікування вищих процентних ставок. За його словами, запити з боку нових покупців залишаються слабкими, а споживчі настрої в жовтні помітно погіршилися.

Керівник відділу досліджень житлового ринку Великої Британії Knight Frank Том Білл вважає, що подорожчання іпотеки переважає вплив заходів підтримки, оголошених у бюджеті. Канцлер Джон Гілі цього тижня підтвердив програму Your First Home обсягом 4,7 млрд фунтів стерлінгів для допомоги покупцям першого житла. Економіст Pantheon Macroeconomics Роб Вуд припустив, що програма може дещо підтримати ринок, але ціни наступного року, ймовірно, залишатимуться стриманими.

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