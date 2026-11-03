Латвія готує пілотну програму реновації з меншою підтримкою — LSM English

Міністерство економіки Латвії готує нову пілотну програму підтримки реновації багатоквартирних будинків. Замість нинішньої моделі, за якої держава покривала близько 40–45% витрат після завершення реновації, планують допомагати мешканцям зі сплатою відсотків за кредитами. За оцінкою міністерства, така підтримка буде еквівалентною знижці у 20–25% вартості робіт, повідомляє LSM English.

Потреба в реновації

У країні налічується понад 39 500 багатоквартирних житлових будинків. За оцінкою Державного контрольного управління, щонайменше 26 600 із них потребують оновлення. Водночас наразі ренововано приблизно 4% таких будинків.

З 2009 року в Латвії завершили понад 1 500 проєктів реновації. Ще 184 проєкти мають статус таких, що реалізуються: до цієї категорії зараховують як об'єкти на етапі підготовки, так і будинки, де вже виконують роботи.

Найбільше проєктів в абсолютних показниках зареєстровано в Ризі — 215. У Лієпаї їх 190, а у Валміерському муніципалітеті — 132. Водночас за кількістю проєктів на 10 тисяч жителів лідирує муніципалітет Валка — близько 40, за ним Олайне з 33,5 та Лієпая з майже 27. У Ризі цей показник становить 3,3 проєкту на 10 тисяч населення.

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Вартість робіт зростає

Однією з головних перешкод для оновлення житла є висока вартість. Вартість будівництва в Латвії у 2017–2024 роках зросла на 52%, а середня вартість реновації на квадратний метр до 2022 року збільшилася на 127% за п'ять років.

Довгострокові документи державного планування оцінюють потребу в коштах для приведення житлового фонду до належного стану приблизно у 7,5 млрд євро. Державне контрольне управління наводить значно вищу оцінку — понад 20 млрд євро.

48 млн євро на пілотний механізм

На нову програму Міністерство економіки зарезервувало 48 млн євро. За ці кошти планують підтримати реновацію приблизно 185 будинків. Водночас і перерозподіл фінансування, і саму програму ще мають схвалити, а тому наразі її розглядають лише як пілотний механізм.

Попередні програми значною мірою залежали від коштів Європейського Союзу, які надходили хвилями раз на кілька років. У Державному контрольному управлінні зазначили, що в останніх програмах інтерес мешканців до реновації зріс, а доступне фінансування швидко розподілили. Зменшення державної підтримки означатиме, що власники квартир покриватимуть більшу частку витрат.

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