Сінгапур виставить 1310 квартир із очікуванням менш як три роки — Channel NewsAsia

У Сінгапурі Управління житлового будівництва та розвитку (HDB) у листопаді запропонує 1310 квартир за програмою Build-To-Order у проєкті Sembawang Anchor. Термін очікування на житло становитиме два роки й десять місяців, повідомляє Channel NewsAsia.

Новий житловий проєкт у Сембаванг

Sembawang Anchor розташований у новому житловому районі Сембаванг-Норт, між Admiralty Lane та Sembawang Drive. Комплекс складатиметься із шести житлових блоків, зокрема інтегрованого блоку з квартирами для продажу й оренди. Для покупців будуть доступні квартири типу 2-room Flexi, а також три-, чотири- й п’ятикімнатні помешкання.

У межах проєкту планують відкрити дошкільний заклад, заклад харчування, супермаркет і магазини. Поруч також заплановані районний центр і парк площею один гектар. Серед об’єктів поблизу HDB називає Sembawang Mart, Sun Plaza та громадсько-спортивний комплекс Bukit Canberra з центром вуличної їжі, поліклінікою, критою спортивною залою, тренажерним залом і басейном.

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Ще два проєкти з коротшим очікуванням

Завдяки Sembawang Anchor кількість квартир зі скороченим терміном очікування, запропонованих HDB у 2026 році, сягне 4661. Це перевищить річну ціль у понад 4000 таких квартир. Разом із 4690 квартирами, запропонованими торік, за два роки буде виставлено 9351 квартиру зі скороченим терміном очікування. HDB зазначило, що це наближає відомство до мети запропонувати 12 000 таких квартир у 2025–2027 роках.

У листопадовому раунді продажу також з’являться квартири у проєктах Bayshore Oasis у Бедоку та Plantation Dew у Тенгаху. В обох випадках термін очікування становитиме три роки й два місяці. Bayshore Oasis налічуватиме 855 квартир типу 2-room Flexi та чотирикімнатних, а Plantation Dew — 710 квартир, зокрема типу 3Gen.

У Plantation Dew опцію квартир white flats з відкритим плануванням без внутрішніх перегородок між житловими та спальними зонами вперше поширять на п’ятикімнатні помешкання. Такий формат має дати покупцям більше можливостей для облаштування простору. Загалом три проєкти запропонують 2875 квартир із терміном очікування близько трьох років або менше — це понад третина з приблизно 7960 квартир, запланованих до листопадового продажу.

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