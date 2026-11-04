У США іпотечні ставки знизилися до 7,3%, але попит на кредити впав — CNBC

У США середня договірна ставка за 30-річними іпотечними кредитами з фіксованою ставкою знизилася за тиждень із 7,37% до 7,3%. Водночас загальний обсяг заявок на іпотеку, скоригований на сезонні чинники, зменшився на 1%, а кількість заявок на кредити для купівлі житла — на 2%, повідомляє CNBC.

Ця середня ставка стосується 30-річних кредитів із фіксованою ставкою та залишком до 832 750 доларів. Вона розрахована для позик із початковим внеском 20% і включає комісію за оформлення кредиту.

Заявки на купівлю житла падають

За даними Mortgage Bankers Association, кількість заявок на іпотеку для придбання житла була на 19% нижчою, ніж за аналогічний тиждень роком раніше. Попит на рефінансування майже не змінився за тиждень, збільшившись на 0,1%, але був на 60% нижчим у річному вимірі.

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Ставки знижувалися третій тиждень поспіль, але все ще приблизно на один відсотковий пункт перевищували рівень річної давнини. За оцінкою CNBC, це дає позичальникам мало стимулів для рефінансування чинних кредитів.

Зростає частка кредитів із регульованою ставкою

Середня ставка за іпотекою 5/1 із регульованою ставкою зменшилася з 6,41% до 6,29%. Частка таких кредитів продовжила зростати та досягла найвищого рівня з вересня 2025 року.

Головний економіст Mortgage Bankers Association Майк Фратантоні пов'язав зниження ставок із рішенням Федеральної резервної системи не підвищувати ставку на жовтневому засіданні. За даними окремого опитування Mortgage News Daily, на початку нового тижня іпотечні ставки дещо зросли після публікації сильніших за очікування даних про відкриті вакансії.

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