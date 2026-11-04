美国30年期固定利率抵押贷款的平均合同利率一周内从7.37%降至7.3%。与此同时，经季节性调整后的抵押贷款申请总量下降1%，购房贷款申请数量下降2%，CNBC报道称。

这一平均利率适用于贷款余额不超过832,750美元的30年期固定利率贷款。该利率以首付20%的贷款为基础计算，并包括贷款发放费用。

购房贷款申请下降

根据美国抵押贷款银行家协会的数据，购房抵押贷款申请数量比一年前同一周低19%。再融资需求一周内几乎没有变化，仅增长0.1%，但同比下降60%。

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利率连续第三周下降，但仍比一年前的水平高出约一个百分点。CNBC认为，这令借款人缺乏为现有贷款进行再融资的动力。

可调整利率贷款占比上升

5/1可调整利率抵押贷款的平均利率从6.41%降至6.29%。此类贷款的占比继续上升，达到自2025年9月以来的最高水平。

美国抵押贷款银行家协会首席经济学家迈克·弗拉坦托尼将利率下降与美联储在10月会议上决定不加息联系起来。根据Mortgage News Daily的另一项调查，在强于预期的职位空缺数据公布后，新一周开始时抵押贷款利率小幅上升。

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