W USA średnia umowna stopa dla 30-letnich kredytów hipotecznych o stałym oprocentowaniu spadła w ciągu tygodnia z 7,37% do 7,3%. Jednocześnie skorygowana sezonowo łączna liczba wniosków o kredyty hipoteczne zmniejszyła się o 1%, a liczba wniosków o kredyty na zakup mieszkań — o 2%, informuje CNBC.

Ta średnia stopa dotyczy 30-letnich kredytów o stałym oprocentowaniu i saldzie do 832 750 dolarów. Jest obliczana dla pożyczek z wkładem własnym wynoszącym 20% i obejmuje opłatę za udzielenie kredytu.

Wnioski o kredyty na zakup mieszkań spadają

Według Mortgage Bankers Association liczba wniosków o kredyty hipoteczne na zakup mieszkań była o 19% niższa niż w analogicznym tygodniu rok wcześniej. Popyt na refinansowanie niemal się nie zmienił w ciągu tygodnia, rosnąc o 0,1%, ale w ujęciu rocznym był niższy o 60%.

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Stopy spadały trzeci tydzień z rzędu, ale nadal były o około jeden punkt procentowy wyższe niż rok wcześniej. Według oceny CNBC daje to kredytobiorcom niewielką zachętę do refinansowania obecnych kredytów.

Rośnie udział kredytów o zmiennym oprocentowaniu

Średnia stopa dla hipotecznych kredytów o zmiennym oprocentowaniu 5/1 spadła z 6,41% do 6,29%. Udział takich kredytów nadal rósł i osiągnął najwyższy poziom od września 2025 roku.

Główny ekonomista Mortgage Bankers Association Mike Fratantoni powiązał spadek stawek z decyzją Rezerwy Federalnej o niepodnoszeniu stopy na październikowym posiedzeniu. Według odrębnego badania Mortgage News Daily na początku nowego tygodnia stawki hipoteczne nieznacznie wzrosły po publikacji lepszych od oczekiwań danych o wolnych miejscach pracy.

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