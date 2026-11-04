В США средняя договорная ставка по 30-летним ипотечным кредитам с фиксированной ставкой снизилась за неделю с 7,37% до 7,3%. В то же время общий объем заявок на ипотеку, скорректированный с учетом сезонных факторов, уменьшился на 1%, а количество заявок на кредиты для покупки жилья — на 2%, сообщает CNBC.

Эта средняя ставка относится к 30-летним кредитам с фиксированной ставкой и остатком до 832 750 долларов. Она рассчитана для займов с первоначальным взносом 20% и включает комиссию за оформление кредита.

Заявки на покупку жилья падают

По данным Mortgage Bankers Association, количество заявок на ипотеку для приобретения жилья было на 19% ниже, чем за аналогичную неделю годом ранее. Спрос на рефинансирование почти не изменился за неделю, увеличившись на 0,1%, но в годовом измерении был на 60% ниже.

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Ставки снижались третью неделю подряд, но все еще примерно на один процентный пункт превышали уровень годичной давности. По оценке CNBC, это дает заемщикам мало стимулов для рефинансирования действующих кредитов.

Растет доля кредитов с регулируемой ставкой

Средняя ставка по ипотеке 5/1 с регулируемой ставкой снизилась с 6,41% до 6,29%. Доля таких кредитов продолжила расти и достигла самого высокого уровня с сентября 2025 года.

Главный экономист Mortgage Bankers Association Майк Фратантони связал снижение ставок с решением Федеральной резервной системы не повышать ставку на октябрьском заседании. По данным отдельного опроса Mortgage News Daily, в начале новой недели ипотечные ставки немного выросли после публикации более сильных, чем ожидалось, данных об открытых вакансиях.

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