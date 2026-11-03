Министерство экономики Латвии готовит новую пилотную программу поддержки реновации многоквартирных домов. Вместо нынешней модели, при которой государство покрывало около 40–45% расходов после завершения реновации, планируется помогать жителям с оплатой процентов по кредитам. По оценке министерства, такая поддержка будет эквивалентна скидке в 20–25% от стоимости работ, сообщает LSM English.

Потребность в реновации

В стране насчитывается более 39 500 многоквартирных жилых домов. По оценке Государственного контрольного управления, как минимум 26 600 из них нуждаются в обновлении. В то же время сейчас реновировано примерно 4% таких домов.

С 2009 года в Латвии завершили более 1 500 проектов реновации. Еще 184 проекта имеют статус реализуемых: к этой категории относят как объекты на этапе подготовки, так и дома, где уже выполняются работы.

Больше всего проектов в абсолютных показателях зарегистрировано в Риге — 215. В Лиепае их 190, а в Валмиерском муниципалитете — 132. В то же время по количеству проектов на 10 тысяч жителей лидирует муниципалитет Валка — около 40, за ним Олайне с 33,5 и Лиепая с почти 27. В Риге этот показатель составляет 3,3 проекта на 10 тысяч населения.

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Стоимость работ растет

Одним из главных препятствий для обновления жилья является высокая стоимость. Стоимость строительства в Латвии в 2017–2024 годах выросла на 52%, а средняя стоимость реновации на квадратный метр к 2022 году увеличилась на 127% за пять лет.

Долгосрочные документы государственного планирования оценивают потребность в средствах для приведения жилищного фонда в надлежащее состояние примерно в 7,5 млрд евро. Государственное контрольное управление приводит значительно более высокую оценку — более 20 млрд евро.

48 млн евро на пилотный механизм

На новую программу Министерство экономики зарезервировало 48 млн евро. На эти средства планируют поддержать реновацию примерно 185 домов. В то же время и перераспределение финансирования, и саму программу еще должны утвердить, поэтому сейчас ее рассматривают только как пилотный механизм.

Предыдущие программы в значительной степени зависели от средств Европейского Союза, которые поступали волнами раз в несколько лет. В Государственном контрольном управлении отметили, что в последних программах интерес жителей к реновации вырос, а доступное финансирование быстро распределили. Сокращение государственной поддержки будет означать, что владельцы квартир покроют большую долю расходов.

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