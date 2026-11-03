拉脱维亚经济部正在准备一项新的多户住宅楼翻新支持试点计划。该计划将不再沿用目前在翻新完成后由国家承担约40–45%费用的模式，而是计划帮助居民支付贷款利息。该部估计，这类支持相当于将工程费用降低20–25%，LSM English报道。

翻新需求

该国有超过39,500栋多户住宅楼。根据国家审计署的估计，至少26,600栋需要更新。同时，目前约有4%的此类建筑已完成翻新。

自2009年以来，拉脱维亚已完成1,500多个翻新项目。另有184个项目处于实施状态：这一类别既包括处于准备阶段的项目，也包括已经开展施工的住宅楼。

按绝对数量计算，里加登记的项目最多，为215个。利耶帕亚有190个，瓦尔米耶拉市镇有132个。同时，按每1万名居民的项目数量计算，瓦尔卡市镇居首，约为40个，其后是奥莱内的33.5个和利耶帕亚的近27个。里加的这一指标为每1万名居民3.3个项目。

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工程成本上升

住房更新的主要障碍之一是成本高昂。2017年至2024年间，拉脱维亚的建筑成本上涨了52%；截至2022年，平均每平方米翻新成本在五年内增长了127%。

长期国家规划文件估计，使住房存量达到适当状况所需资金约为75亿欧元。国家审计署给出的估计显著更高，超过200亿欧元。

为试点机制拨出4,800万欧元

经济部已为新计划预留4,800万欧元。该资金计划支持约185栋住宅楼的翻新。同时，资金重新分配和该计划本身仍有待批准，因此目前仅将其视为一项试点机制。

此前的计划在很大程度上依赖每隔数年分批到位的欧盟资金。国家审计署指出，在最近的计划中，居民对翻新的兴趣有所增加，可用资金也迅速分配完毕。国家支持减少将意味着公寓业主需承担更大比例的费用。

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