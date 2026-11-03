Łotewskie Ministerstwo Gospodarki przygotowuje nowy pilotażowy program wsparcia renowacji budynków wielomieszkaniowych. Zamiast obecnego modelu, w którym państwo pokrywało około 40–45% kosztów po zakończeniu renowacji, planowana jest pomoc mieszkańcom w spłacie odsetek od kredytów. Według szacunków ministerstwa takie wsparcie będzie równoważne obniżce kosztów prac o 20–25%, informuje LSM English.

Potrzeba renowacji

W kraju jest ponad 39 500 wielomieszkaniowych budynków mieszkalnych. Według Państwowego Urzędu Kontroli co najmniej 26 600 z nich wymaga modernizacji. Jednocześnie obecnie zrenowano około 4% takich budynków.

Od 2009 roku na Łotwie zakończono ponad 1 500 projektów renowacyjnych. Kolejne 184 projekty mają status realizowanych: do tej kategorii zalicza się zarówno obiekty na etapie przygotowań, jak i budynki, w których prace są już wykonywane.

Najwięcej projektów w wartościach bezwzględnych zarejestrowano w Rydze — 215. W Lipawie jest ich 190, a w gminie Valmiera — 132. Jednocześnie pod względem liczby projektów na 10 tys. mieszkańców prowadzi gmina Valka — około 40, za nią Olaine z wynikiem 33,5 oraz Lipawa z prawie 27. W Rydze wskaźnik ten wynosi 3,3 projektu na 10 tys. mieszkańców.

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Koszt prac rośnie

Jedną z głównych przeszkód w modernizacji mieszkań są wysokie koszty. Koszty budowy na Łotwie wzrosły o 52% w latach 2017–2024, a średni koszt renowacji na metr kwadratowy do 2022 roku zwiększył się o 127% w ciągu pięciu lat.

Długoterminowe dokumenty planowania państwowego szacują środki potrzebne do doprowadzenia zasobów mieszkaniowych do właściwego stanu na około 7,5 mld euro. Państwowy Urząd Kontroli podaje znacznie wyższą ocenę — ponad 20 mld euro.

48 mln euro na mechanizm pilotażowy

Na nowy program Ministerstwo Gospodarki zarezerwowało 48 mln euro. Środki te mają wesprzeć renowację około 185 budynków. Jednocześnie zarówno przesunięcie finansowania, jak i sam program muszą jeszcze zostać zatwierdzone, dlatego obecnie jest on traktowany jedynie jako mechanizm pilotażowy.

Poprzednie programy w dużej mierze zależały od środków Unii Europejskiej, które napływały falami raz na kilka lat. Państwowy Urząd Kontroli wskazał, że w ostatnich programach zainteresowanie mieszkańców renowacją wzrosło, a dostępne finansowanie szybko rozdysponowano. Zmniejszenie wsparcia państwa oznacza, że właściciele mieszkań pokryją większą część kosztów.

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