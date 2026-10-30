W Wielkiej Brytanii roczny wzrost cen mieszkań spowolnił w październiku do 0,5%, co było najniższym tempem od ponad dwóch lat. Średnia wartość nieruchomości wyniosła 273 566 funtów szterlingów i nie zmieniła się w porównaniu z poprzednim miesiącem.

Droższe kredyty hipoteczne hamują rynek

Jak informuje The Guardian, we wrześniu roczny wzrost cen wyniósł 0,8%. Dane opublikował kredytodawca Nationwide. Spowolnienie następuje w warunkach wyższych kosztów pożyczek dla nabywców mieszkań.

W październiku średnie oprocentowanie pięcioletniego kredytu hipotecznego o stałej stopie po raz pierwszy od trzech lat osiągnęło poziom 6%. Według Moneyfacts w czwartek wynosiło ono 5,99%, a średnia stawka dla dwuletniego kredytu hipotecznego o stałej stopie wyniosła 5,97%.

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Bank Anglii nie zmieniał stopy bazowej od grudnia, utrzymując ją na poziomie 3,75%. Jednocześnie wahania na rynku obligacji podniosły stawki swapowe, które wpływają na wycenę kredytów hipotecznych o stałej stopie.

Oczekiwania dotyczące cen

Główny ekonomista Nationwide Robert Gardner oświadczył, że wojna na Bliskim Wschodzie nasiliła obawy dotyczące inflacji i oczekiwania wyższych stóp procentowych. Jak powiedział, zapytania ze strony nowych nabywców pozostają słabe, a nastroje konsumentów wyraźnie pogorszyły się w październiku.

Tom Bill, szef działu badań brytyjskiego rynku mieszkaniowego w Knight Frank, uważa, że wzrost kosztów kredytów hipotecznych przeważa nad wpływem środków wsparcia ogłoszonych w budżecie. Kanclerz John Healey potwierdził w tym tygodniu program Your First Home o wartości 4,7 mld funtów, mający pomóc nabywcom pierwszego mieszkania. Ekonomista Pantheon Macroeconomics Rob Wood zasugerował, że program może nieco wesprzeć rynek, lecz ceny w przyszłym roku prawdopodobnie pozostaną umiarkowane.

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