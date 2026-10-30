В Великобритании годовой рост цен на жильё в октябре замедлился до 0,5%, что стало самым низким темпом более чем за два года. Средняя стоимость недвижимости составила 273 566 фунтов стерлингов и не изменилась по сравнению с предыдущим месяцем.

Более дорогая ипотека сдерживает рынок

Как сообщает The Guardian, в сентябре годовой прирост цен составил 0,8%. Данные опубликовал кредитор Nationwide. Замедление происходит на фоне более высокой стоимости заимствований для покупателей жилья.

В октябре средняя ставка по пятилетней ипотеке с фиксированной ставкой впервые за три года достигла отметки 6%. По данным Moneyfacts, в четверг она составляла 5,99%, а средняя ставка по двухлетней ипотеке с фиксированной ставкой — 5,97%.

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Банк Англии не менял базовую ставку с декабря, сохраняя её на уровне 3,75%. В то же время колебания на рынке облигаций повысили своповые ставки, которые влияют на ценообразование по ипотечным кредитам с фиксированной ставкой.

Ожидания относительно цен

Главный экономист Nationwide Роберт Гарднер заявил, что война на Ближнем Востоке усилила опасения относительно инфляции и ожидания более высоких процентных ставок. По его словам, запросы со стороны новых покупателей остаются слабыми, а потребительские настроения в октябре заметно ухудшились.

Глава отдела исследований рынка жилой недвижимости Великобритании Knight Frank Том Билл считает, что удорожание ипотеки перевешивает влияние мер поддержки, объявленных в бюджете. Канцлер Джон Хили на этой неделе подтвердил программу Your First Home объёмом 4,7 млрд фунтов стерлингов для помощи покупателям первого жилья. Экономист Pantheon Macroeconomics Роб Вуд предположил, что программа может несколько поддержать рынок, но цены в следующем году, вероятно, останутся сдержанными.

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