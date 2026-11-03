英国最大的砖块制造商Ibstock在该公司第三季度销售额比预期低22%后，将计划产量削减了20%。行业数据显示，英国砖块市场在7月和8月的规模也比上年同期低17%。

据《卫报》报道，在发布盈利预警后，Ibstock股价下跌11%，接近该公司自2015年重新上市以来的最低水平。该公司预计，其2026年利润指标将处于4000万英镑区间的中段，而市场预期该指标接近6000万英镑。

住宅建设下滑

Ibstock业绩恶化正值英国住宅建设放缓之际。开发商表示需要保持财务纪律并削减成本，而主要在英格兰东南部运营的开发商Berkeley Homes此前称，已停止购买新的土地地块和招聘员工。

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报道将利率预期变化以及满足监管要求的成本列为影响该行业的因素。在新房价格未显著上涨的情况下，开发商更难以弥补这类成本。

面向购房者的新计划

约翰·希利政府推出的Your First Home计划为首次购房者提供优惠贷款，预计将于明年4月启动。Ibstock首席执行官乔·哈德森表示，启动延迟可能会在过渡期间抑制需求，因为该计划的潜在参与者可能决定等待更容易获得的贷款。

Peel Hunt分析师认为，该计划将对市场带来适度利好，但较低的利率仍将是该行业活动恢复的关键条件。

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