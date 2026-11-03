В Великобритании крупнейший производитель кирпича Ibstock сократил запланированные объемы производства на 20% после того, как продажи компании в третьем квартале оказались на 22% ниже ожиданий. Отраслевые данные также показали, что объем британского рынка кирпича в июле и августе был на 17% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Как сообщает The Guardian, после предупреждения о прибыли акции Ibstock упали на 11%, приблизившись к самому низкому уровню с момента повторного выхода компании на фондовый рынок в 2015 году. Компания ожидает, что ее показатель прибыли по итогам 2026 года будет находиться в середине диапазона 40 млн фунтов стерлингов, тогда как рынок ожидал показатель, близкий к 60 млн фунтов.

Спад в жилищном строительстве

Ухудшение показателей Ibstock происходит на фоне замедления британского жилищного строительства. Застройщики заявляли о необходимости финансовой дисциплины и сокращения расходов, а девелопер Berkeley Homes, работающий преимущественно на юго-востоке Англии, ранее сообщил о прекращении приобретения новых земельных участков и найма работников.

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Среди факторов, влияющих на сектор, в материале названы изменение ожиданий относительно процентных ставок и расходы на соблюдение регуляторных требований. В условиях, когда цены на новое жилье не демонстрируют существенного роста, застройщикам сложнее компенсировать такие расходы.

Новая программа для покупателей

Правительственная программа Джона Хили Your First Home, предусматривающая льготные займы для покупателей первого жилья, должна стартовать в апреле следующего года. Исполнительный директор Ibstock Джо Хадсон заявил, что отсрочка запуска может сдержать спрос в промежуточный период, поскольку потенциальные участники программы могут решить подождать более доступных кредитов.

Аналитики Peel Hunt считают, что программа будет умеренно полезной для рынка, однако ключевым условием восстановления активности в секторе останутся более низкие процентные ставки.

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