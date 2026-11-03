W Wielkiej Brytanii największy producent cegieł, Ibstock, ograniczył planowaną produkcję o 20% po tym, jak sprzedaż spółki w trzecim kwartale okazała się o 22% niższa od oczekiwań. Dane branżowe wykazały również, że wielkość brytyjskiego rynku cegieł w lipcu i sierpniu była o 17% mniejsza niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Jak informuje The Guardian, po ostrzeżeniu dotyczącym zysków akcje Ibstock spadły o 11%, zbliżając się do najniższego poziomu od ponownego wejścia spółki na giełdę w 2015 roku. Firma oczekuje, że jej wynik zysku za 2026 rok znajdzie się w środku przedziału 40 mln funtów szterlingów, podczas gdy rynek oczekiwał wyniku bliskiego 60 mln funtów.

Spadek w budownictwie mieszkaniowym

Pogorszenie wyników Ibstock następuje w warunkach spowolnienia brytyjskiego budownictwa mieszkaniowego. Deweloperzy wskazywali na potrzebę dyscypliny finansowej i ograniczania kosztów, a Berkeley Homes, deweloper działający głównie w południowo-wschodniej Anglii, wcześniej poinformował o wstrzymaniu zakupu nowych działek i zatrudniania pracowników.

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Wśród czynników wpływających na sektor w materiale wymieniono zmianę oczekiwań dotyczących stóp procentowych oraz koszty spełniania wymogów regulacyjnych. W warunkach, gdy ceny nowych mieszkań nie wykazują istotnego wzrostu, deweloperom trudniej jest rekompensować takie koszty.

Nowy program dla nabywców

Rządowy program Johna Healeya Your First Home, przewidujący preferencyjne pożyczki dla osób kupujących pierwsze mieszkanie, ma ruszyć w kwietniu przyszłego roku. Dyrektor generalny Ibstock Joe Hudson oświadczył, że opóźnienie uruchomienia może ograniczyć popyt w okresie przejściowym, ponieważ potencjalni uczestnicy programu mogą zdecydować się poczekać na bardziej dostępne kredyty.

Analitycy Peel Hunt uważają, że program będzie umiarkowanie korzystny dla rynku, jednak kluczowym warunkiem ożywienia aktywności w sektorze pozostaną niższe stopy procentowe.

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