尼泊尔333个地方单位暂停土地分割——《加德满都邮报》

尼泊尔333个尚未完成土地用途分类的地方单位已暂停将地块分割为更小的地块。联邦政府正准备对2022年《土地使用条例》进行第四次修正，以放宽限制，《加德满都邮报》报道。

土地管理、合作社、联邦事务和一般行政部发言人加内什·普拉萨德·巴塔表示，修正案草案已提交财政部审批。获得批准后，草案将被送交法律部，而相关变更只有在内阁批准后才会生效。

420个单位完成分类

根据2019年《土地使用法》，地方土地使用委员会必须依据政府提供的地图和数据对土地进行分类，并确保相关政策得到执行。土地必须划分为十个类别，包括农业、住宅、工业、森林、采矿和商业区域。

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目前，只有420个地方单位完成了分类。它们已确定十种用途的土地用途，其中包括农业、工业和住宅开发。出售整块土地、在家庭成员之间分割财产、根据法院裁决进行转让以及更正土地登记记录仍然被允许。

限制措施曾多次实施

政府已多次修改规则，暂时允许尚未完成分类的地方单位进行地块分割。与此同时，在错过截止日期后，限制措施每次都会恢复。2026年8月，390个地方单位的地块分割被叫停；2025年则有500个。2024年9月，620个单位实施了土地行政服务限制。

该部表示，176个地方单位已按单个地块层面准备了数据，另有130个确定了必要标准并更新了地图。尼泊尔市政协会代表比姆·普拉萨德·东加纳表示，许多社区缺乏资金和技术专家：完成这项工作至少需要150万至200万卢比。审计长办公室也呼吁为地方机构提供必要资源，并与测绘局协调分类工作。

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