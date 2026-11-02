В Непале раздел земельных участков на более мелкие наделы приостановили в 333 местных единицах, которые не завершили классификацию земель по назначению. Федеральное правительство готовит четвертую поправку к Правилам землепользования 2022 года, чтобы смягчить ограничения, сообщает Kathmandu Post.

Представитель Министерства управления земельными ресурсами, кооперативов, федеральных дел и общего администрирования Ганеш Прасад Бхатта заявил, что проект поправки уже передали на согласование в Министерство финансов. После получения одобрения его должны направить в Министерство права, а изменения вступят в силу только после утверждения Кабинетом министров.

Классификацию завершили 420 единиц

Согласно закону о землепользовании 2019 года местные советы по землепользованию должны классифицировать земли и обеспечивать выполнение соответствующей политики на основе карт и данных, предоставленных правительством. Землю необходимо распределить по десяти категориям, среди которых сельскохозяйственные, жилые, промышленные, лесные, горнодобывающие и коммерческие территории.

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На данный момент классификацию завершили только 420 местных единиц. Они определили назначение земель для десяти видов использования, в частности для сельского хозяйства, промышленности и жилой застройки. Продажа целых участков, раздел имущества между членами семьи, передача по решению суда и исправление земельных записей остаются разрешенными.

Ограничения вводились неоднократно

Правительство уже несколько раз меняло правила, временно разрешая раздел участков в местных единицах, где классификация не завершена. В то же время после пропущенных сроков ограничения каждый раз возобновляли. В августе 2026 года раздел участков останавливали в 390 местных единицах, а в 2025 году — в 500. В сентябре 2024 года ограничения на земельные административные услуги действовали в 620 единицах.

Министерство сообщило, что 176 местных единиц подготовили данные на уровне отдельных земельных участков, еще 130 определили необходимые критерии и обновили карты. Представитель Ассоциации муниципалитетов Непала Бхим Прасад Дхунгана сказал, что многим общинам не хватает средств и технических специалистов: выполнение работы стоит как минимум от 1,5 млн до 2 млн рупий. Управление генерального аудитора также призвало обеспечить местные органы необходимыми ресурсами и координировать классификацию с Департаментом геодезии.

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