W Nepalu podział działek gruntu na mniejsze parcele został wstrzymany w 333 lokalnych jednostkach, które nie zakończyły klasyfikacji gruntów według przeznaczenia. Rząd federalny przygotowuje czwartą nowelizację przepisów o użytkowaniu gruntów z 2022 roku, aby złagodzić ograniczenia, informuje Kathmandu Post.

Rzecznik Ministerstwa Zarządzania Zasobami Gruntowymi, Spółdzielni, Spraw Federalnych i Administracji Ogólnej Ganesh Prasad Bhatta oświadczył, że projekt nowelizacji został już przekazany do Ministerstwa Finansów do zatwierdzenia. Po uzyskaniu zgody ma zostać skierowany do Ministerstwa Prawa, a zmiany wejdą w życie dopiero po zatwierdzeniu przez Radę Ministrów.

Klasyfikację ukończyło 420 jednostek

Zgodnie z ustawą o użytkowaniu gruntów z 2019 roku lokalne rady ds. użytkowania gruntów muszą klasyfikować grunty i zapewniać realizację odpowiedniej polityki na podstawie map i danych przekazanych przez rząd. Grunty należy podzielić na dziesięć kategorii, w tym tereny rolnicze, mieszkaniowe, przemysłowe, leśne, górnicze i komercyjne.

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Dotychczas klasyfikację ukończyło tylko 420 lokalnych jednostek. Określiły one przeznaczenie gruntów dla dziesięciu rodzajów użytkowania, w tym dla rolnictwa, przemysłu i zabudowy mieszkaniowej. Nadal dozwolone są sprzedaż całych działek, podział majątku między członków rodziny, przekazanie na mocy orzeczenia sądowego oraz korekty zapisów gruntowych.

Ograniczenia wprowadzano wielokrotnie

Rząd już kilkakrotnie zmieniał przepisy, tymczasowo zezwalając na podział działek w lokalnych jednostkach, w których klasyfikacja nie została ukończona. Jednocześnie po niedotrzymaniu terminów ograniczenia były za każdym razem przywracane. W sierpniu 2026 roku podział działek wstrzymano w 390 lokalnych jednostkach, a w 2025 roku — w 500. We wrześniu 2024 roku ograniczenia dotyczące administracyjnych usług gruntowych obowiązywały w 620 jednostkach.

Ministerstwo poinformowało, że 176 lokalnych jednostek przygotowało dane na poziomie poszczególnych działek gruntu, a kolejne 130 określiło niezbędne kryteria i zaktualizowało mapy. Przedstawiciel Stowarzyszenia Gmin Nepalu Bhim Prasad Dhungana powiedział, że wielu społecznościom brakuje środków i specjalistów technicznych: wykonanie tych prac kosztuje co najmniej od 1,5 mln do 2 mln rupii. Urząd Kontrolera Generalnego również wezwał do zapewnienia władzom lokalnym niezbędnych zasobów oraz koordynowania klasyfikacji z Departamentem Geodezji.

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