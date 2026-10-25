Fortune：美国9月21%的房屋挂牌降价

美国9月下调初始价格的房屋出售挂牌占比达到21%，为四年来的最高水平。据《财富》杂志报道，援引Realtor.com的数据，该国当月房屋挂牌价中位数同比下降1.2%，至419,250美元。

由于抵押贷款利率上升、多年来房价上涨的影响以及高通胀，房地产市场放缓。30年期抵押贷款平均利率在2月短暂跌破6%后，于10月升至7.4%，达到近三年来的最高水平。

优势转向买方

First American Financial首席经济学家马克·弗莱明指出，市场动态已转向买方。他表示，卖方越来越常常不得不降价、提供让步，或等待更长时间才能达成交易。

买方还可以要求卖方提供资金，以支付交易成交费用，或在一定期限内或整个贷款期限内降低抵押贷款利率。Realtor.com高级经济学家杰克·克里梅尔称，这是买方议价能力增强的迹象。

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Redfin估计，上个月在美国50个最大都市圈中，卖方数量比买方多约63%。买方数量约为92.9万人，为自2013年开始统计以来的最低水平，而卖方数量则为2020年以来最高。

卖方推迟人生计划

得克萨斯州墨菲市居民莉兹·苏特于2025年4月以75万美元的价格出售她的四居室住宅。数次降价后，她在六个月后撤下了挂牌信息，并于2月以72.5万美元再次挂牌。最终，一名买方同意以65万美元购买该房屋，苏特还额外提供了9000美元用于维修。

华盛顿州布莱恩市的里克·甘加将其房屋价格从82.5万美元降至不足80万美元，但没有收到报价。他因离婚以及被调往另一州工作而需要出售房屋。同时，他不准备进一步大幅降价，因为他自2022年起才拥有这套房子。

另一名卖方、俄勒冈州特劳特代尔的伊桑·巴特纳将房屋要价下调了3万美元，至48万美元。尽管安装了新的热水器和洗碗机并更换了地板，他收到的唯一报价仍告吹。为了在波特兰附近为家人购买一套更大的房子，他需要卖掉这套房屋。

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