У США 21% оголошень про продаж житла мали знижену ціну у вересні — Fortune

У США частка оголошень про продаж житла, в яких у вересні знизили початкову ціну, сягнула 21% — це максимум за чотири роки. Медіанна заявлена ціна житла в країні за цей місяць зменшилася на 1,2% у річному вимірі — до 419 250 доларів, повідомляє Fortune з посиланням на Realtor.com.

Ринок нерухомості сповільнився через підвищення іпотечних ставок, наслідки багаторічного зростання цін на житло та високу інфляцію. Середня ставка за 30-річною іпотекою після короткого падіння нижче 6% у лютому зросла до 7,4% у жовтні — найвищого рівня майже за три роки.

Перевага переходить до покупців

Головний економіст First American Financial Марк Флемінг зазначив, що ринкова динаміка змістилася в бік покупців. За його словами, продавцям дедалі частіше доводиться знижувати ціну, пропонувати поступки або довше чекати на укладення угоди.

Покупці також можуть вимагати від продавців коштів на покриття витрат при оформленні угоди або на зниження іпотечної ставки на певний період чи на весь термін кредиту. Старший економіст Realtor.com Джейк Кріммел назвав це ознакою зростання переговорних позицій покупців.

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За оцінкою Redfin, у 50 найбільших агломераціях США минулого місяця продавців було приблизно на 63% більше, ніж покупців. Кількість покупців — близько 929 тисяч — стала найнижчою з початку спостережень у 2013 році, тоді як кількість продавців була найбільшою від 2020 року.

Продавці відкладають життєві плани

Жителька міста Мерфі в Техасі Ліз Судер виставила свій будинок із чотирма спальнями на продаж у квітні 2025 року за 750 тисяч доларів. Після кількох знижень ціни вона зняла оголошення через шість місяців, а в лютому повторно запропонувала будинок за 725 тисяч доларів. Зрештою покупець погодився придбати його за 650 тисяч доларів, а Судер додатково запропонувала 9 тисяч доларів на ремонт.

Рік Ганга з міста Блейн у штаті Вашингтон знизив ціну свого будинку з 825 тисяч до менш ніж 800 тисяч доларів, однак пропозицій не отримав. Продаж потрібен йому через розлучення, а також для переведення на роботу в іншому штаті. Водночас він не готовий до значнішого зниження, оскільки володіє будинком лише з 2022 року.

Ще один продавець, Ітан Батнер із Траутдейла в Орегоні, зменшив запитувану ціну будинку на 30 тисяч доларів — до 480 тисяч. Єдина отримана пропозиція зірвалася, попри встановлення нового водонагрівача й посудомийної машини та заміну підлоги. Продаж необхідний йому для купівлі більшого будинку для родини поблизу Портленда.

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