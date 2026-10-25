W Stanach Zjednoczonych udział ogłoszeń sprzedaży domów, w których we wrześniu obniżono cenę początkową, sięgnął 21% — to najwyższy poziom od czterech lat. Mediana ceny ofertowej domów w kraju spadła w tym miesiącu o 1,2% rok do roku, do 419 250 dolarów, informuje Fortune, powołując się na Realtor.com.

Rynek nieruchomości zwolnił z powodu wzrostu stawek kredytów hipotecznych, skutków wieloletniego wzrostu cen domów oraz wysokiej inflacji. Średnia stawka kredytu hipotecznego na 30 lat, po krótkim spadku poniżej 6% w lutym, wzrosła w październiku do 7,4% — najwyższego poziomu od niemal trzech lat.

Przewaga przechodzi na stronę kupujących

Główny ekonomista First American Financial Mark Fleming zaznaczył, że dynamika rynku przesunęła się w stronę kupujących. Jak stwierdził, sprzedający coraz częściej muszą obniżać cenę, oferować ustępstwa lub dłużej czekać na zawarcie transakcji.

Kupujący mogą także żądać od sprzedających środków na pokrycie kosztów zamknięcia transakcji lub na obniżenie stawki kredytu hipotecznego na określony okres albo na cały okres kredytowania. Starszy ekonomista Realtor.com Jake Krimmel nazwał to oznaką rosnącej siły negocjacyjnej kupujących.

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Według szacunków Redfin w 50 największych aglomeracjach USA w ubiegłym miesiącu sprzedających było o około 63% więcej niż kupujących. Liczba kupujących — około 929 tys. — była najniższa od początku obserwacji w 2013 roku, podczas gdy liczba sprzedających była najwyższa od 2020 roku.

Sprzedający odkładają plany życiowe

Mieszkanka Murphy w Teksasie Liz Suter wystawiła swój dom z czterema sypialniami na sprzedaż w kwietniu 2025 roku za 750 tys. dolarów. Po kilku obniżkach ceny wycofała ogłoszenie po sześciu miesiącach, a w lutym ponownie wystawiła dom za 725 tys. dolarów. Ostatecznie kupujący zgodził się kupić go za 650 tys. dolarów, a Suter dodatkowo zaoferowała 9 tys. dolarów na naprawy.

Rick Ganga z Blaine w stanie Waszyngton obniżył cenę swojego domu z 825 tys. do mniej niż 800 tys. dolarów, jednak nie otrzymał żadnych ofert. Musi go sprzedać z powodu rozwodu, a także przeniesienia służbowego do innego stanu. Jednocześnie nie jest gotowy na większą obniżkę, ponieważ jest właścicielem domu dopiero od 2022 roku.

Inny sprzedający, Ethan Butner z Troutdale w Oregonie, obniżył cenę ofertową domu o 30 tys. dolarów — do 480 tys. dolarów. Jedyna otrzymana oferta nie doszła do skutku, mimo zainstalowania nowego podgrzewacza wody i zmywarki oraz wymiany podłogi. Sprzedaż jest mu potrzebna, aby kupić większy dom dla rodziny w pobliżu Portland.

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