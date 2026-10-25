В США доля объявлений о продаже жилья, в которых в сентябре снизили первоначальную цену, достигла 21% — это максимум за четыре года. Медианная заявленная цена жилья в стране за этот месяц уменьшилась на 1,2% в годовом исчислении — до 419 250 долларов, сообщает Fortune со ссылкой на Realtor.com.

Рынок недвижимости замедлился из-за повышения ипотечных ставок, последствий многолетнего роста цен на жилье и высокой инфляции. Средняя ставка по 30-летней ипотеке после краткого падения ниже 6% в феврале выросла до 7,4% в октябре — самого высокого уровня почти за три года.

Преимущество переходит к покупателям

Главный экономист First American Financial Марк Флеминг отметил, что рыночная динамика сместилась в сторону покупателей. По его словам, продавцам все чаще приходится снижать цену, предлагать уступки или дольше ждать заключения сделки.

Покупатели также могут требовать от продавцов средства на покрытие расходов при оформлении сделки или на снижение ипотечной ставки на определенный период либо на весь срок кредита. Старший экономист Realtor.com Джейк Криммел назвал это признаком роста переговорных позиций покупателей.

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По оценке Redfin, в 50 крупнейших агломерациях США в прошлом месяце продавцов было примерно на 63% больше, чем покупателей. Число покупателей — около 929 тысяч — стало самым низким с начала наблюдений в 2013 году, тогда как число продавцов было самым высоким с 2020 года.

Продавцы откладывают жизненные планы

Жительница города Мерфи в Техасе Лиз Судер выставила свой дом с четырьмя спальнями на продажу в апреле 2025 года за 750 тысяч долларов. После нескольких снижений цены она сняла объявление через шесть месяцев, а в феврале вновь предложила дом за 725 тысяч долларов. В итоге покупатель согласился приобрести его за 650 тысяч долларов, а Судер дополнительно предложила 9 тысяч долларов на ремонт.

Рик Ганга из города Блейн в штате Вашингтон снизил цену своего дома с 825 тысяч до менее чем 800 тысяч долларов, однако предложений не получил. Продажа нужна ему из-за развода, а также перевода на работу в другой штат. В то же время он не готов к более значительному снижению, поскольку владеет домом лишь с 2022 года.

Еще один продавец, Итан Батнер из Траутдейла в Орегоне, уменьшил запрашиваемую цену дома на 30 тысяч долларов — до 480 тысяч. Единственное полученное предложение сорвалось, несмотря на установку нового водонагревателя и посудомоечной машины, а также замену пола. Продажа необходима ему для покупки большего дома для семьи недалеко от Портленда.

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