美国房屋售价三年多来首次下降——CNBC

在截至10月25日的四周内，美国房屋销售价格中位数较去年同期下降0.1%。据经纪公司Redfin的数据，这是该指标三年多来首次同比下降，CNBC报道。

销售仍然疲软

尽管近几周抵押贷款利率有所下降，但仍比一年前高出约一个百分点。Redfin估计，典型购房者目前的月供是有记录以来第二高的。

待完成房屋销售数量——即购买现有房屋的已签署合同——继续减少。美国全国房地产经纪人协会表示，该指标在9月降至25年来最低水平。Redfin数据显示，新挂牌房源数量也降至今年年初以来的最低水平。

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租金再次上涨

在购房市场停滞的背景下，更多租客留在自己的住所。根据Apartment List的数据，美国住房租金中位数在10月同比上涨0.1%。在新公寓供应过剩导致租金下跌的一段时期后，这是三年多来的首次上涨。

10月，多户住宅楼的空置率为7%。与长期常态相比，这一水平仍然较高，但在年初达到峰值后正在下降。奥斯汀、菲尼克斯和坦帕的租金也开始回升，尽管菲尼克斯、拉斯维加斯和圣安东尼奥仍录得最大跌幅。旧金山湾区的租金增长最快，同比增长13.1%。

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