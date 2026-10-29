У США ціни продажу житла вперше за понад три роки знизилися — CNBC

У США медіанна ціна продажу житла за чотири тижні, що завершилися 25 жовтня, знизилася на 0,1% проти аналогічного періоду торік. Це перше річне падіння показника за понад три роки, повідомляє CNBC з посиланням на дані брокерської компанії Redfin.

Продажі залишаються слабкими

Попри деяке зниження іпотечних ставок в останні тижні, вони приблизно на один відсотковий пункт вищі, ніж рік тому. За оцінкою Redfin, щомісячний платіж типового покупця житла нині є другим за величиною за всю історію спостережень.

Кількість незавершених продажів житла — підписаних контрактів на купівлю наявних будинків — продовжувала зменшуватися. Національна асоціація рієлторів США повідомила, що у вересні цей показник опустився до мінімуму за 25 років. Кількість нових пропозицій також скоротилася до найнижчого рівня від початку року, свідчать дані Redfin.

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Оренда знову дорожчає

На тлі застою на ринку купівлі більше орендарів залишаються у своїх помешканнях. Медіанна вартість оренди житла в США у жовтні зросла на 0,1% у річному вимірі, за даними Apartment List. Це перше підвищення більш ніж за три роки після періоду зниження орендних ставок через надлишок нових квартир.

Рівень вакантності в багатоквартирних будинках у жовтні становив 7%. Він залишається високим порівняно з довгостроковими нормами, однак знижується після піку на початку року. Орендні ставки почали відновлюватися і в Остіні, Фініксі та Тампі, хоча у Фініксі, Лас-Вегасі й Сан-Антоніо все ще фіксують найбільше падіння. Найвищі темпи зростання оренди — 13,1% рік до року — зафіксували в районі затоки Сан-Франциско.

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