Дубай схвалив план розвитку 48 міських центрів на понад 2 млрд дирхамів — The National

У Дубаї, ОАЕ, Виконавча рада емірату схвалила план розвитку 48 міських центрів із бюджетом понад 2 млрд дирхамів. Очікується, що до 2040 року він підвищить вартість нерухомості в цільових районах на 20 млрд дирхамів, або $5,45 млрд, повідомляє The National.

Розвиток районів навколо транспорту

План розвитку міських центрів охоплює шість основних центрів та 42 допоміжні, що разом становлять 12% міської території Дубая. Його мета — створення інтегрованих громад і концентрація житла та робочих місць поблизу станцій громадського транспорту.

Влада розраховує збільшити частку жителів, які мешкають біля станцій метро, з 52% до 74%. Охоплення громадськими послугами планують підвищити з 74% до 85%. Програма також передбачає диверсифікацію використання земельних ділянок і скорочення відстані між житлом та робочими місцями.

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Ще дві політики

На засіданні, яке очолив кронпринц Дубая, заступник прем’єр-міністра та міністр оборони ОАЕ шейх Хамдан бін Мохаммед, також затвердили політику сталого планування населення. Вона має пов’язати демографічні прогнози зі стратегіями економічного та міського розвитку, а також підтримати зростання зайнятості у високопродуктивних секторах відповідно до економічного порядку денного Дубая D33.

Крім того, рада схвалила систему цифрових доручень, яку розробила та експлуатує Digital Dubai. Платформа дозволятиме людям і компаніям цифровим способом уповноважувати інших осіб на проведення операцій із низьким рівнем ризику без нотаріального чи юридичного засвідчення. Для верифікації система використовуватиме цифрову ідентичність UAE PASS.

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