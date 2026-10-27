W Dubaju w ZEA Rada Wykonawcza emiratu zatwierdziła plan rozwoju 48 centrów miejskich z budżetem przekraczającym 2 mld dirhamów. Oczekuje się, że do 2040 roku zwiększy on wartość nieruchomości na docelowych obszarach o 20 mld dirhamów, czyli 5,45 mld dolarów, informuje The National.

Rozwój obszarów wokół transportu

Plan rozwoju centrów miejskich obejmuje sześć głównych centrów i 42 pomocnicze, które łącznie stanowią 12% obszaru miejskiego Dubaju. Jego celem jest tworzenie zintegrowanych społeczności oraz koncentracja mieszkań i miejsc pracy w pobliżu stacji transportu publicznego.

Władze liczą na zwiększenie odsetka mieszkańców mieszkających w pobliżu stacji metra z 52% do 74%. Zasięg usług publicznych ma wzrosnąć z 74% do 85%. Program przewiduje również dywersyfikację sposobów użytkowania gruntów oraz skrócenie odległości między mieszkaniami a miejscami pracy.

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Jeszcze dwie polityki

Na posiedzeniu, któremu przewodniczył następca tronu Dubaju, wicepremier i minister obrony ZEA szejk Hamdan bin Mohammed, zatwierdzono również politykę zrównoważonego planowania ludności. Ma ona powiązać prognozy demograficzne ze strategiami rozwoju gospodarczego i miejskiego, a także wspierać wzrost zatrudnienia w sektorach o wysokiej produktywności zgodnie z agendą gospodarczą Dubaju D33.

Ponadto rada zatwierdziła system cyfrowych pełnomocnictw, opracowany i obsługiwany przez Digital Dubai. Platforma będzie umożliwiać osobom i firmom cyfrowe upoważnianie innych osób do przeprowadzania transakcji niskiego ryzyka bez poświadczenia notarialnego lub prawnego. System będzie wykorzystywać cyfrową tożsamość UAE PASS do weryfikacji.

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