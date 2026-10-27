在阿联酋迪拜，该酋长国执行委员会批准了一项发展48个城市中心的计划，预算超过20亿迪拉姆。预计到2040年，该计划将使目标区域的房地产价值增加200亿迪拉姆，即54.5亿美元，《The National》报道。

交通枢纽周边区域的发展

城市中心发展计划涵盖6个主要中心和42个辅助中心，合计占迪拜城市区域的12%。其目标是建设综合社区，并将住房和就业岗位集中在公共交通站点附近。

当局预计，将居住在地铁站附近的居民比例从52%提高至74%。公共服务覆盖率计划从74%提高至85%。该计划还 предусматривает土地用途多样化，并缩短住房与工作地点之间的距离。

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另外两项政策

在由迪拜王储、阿联酋副总理兼国防部长谢赫·哈姆丹·本·穆罕默德主持的会议上，还批准了可持续人口规划政策。该政策旨在将人口预测与经济和城市发展战略相结合，并按照迪拜D33经济议程支持高生产率行业的就业增长。

此外，委员会批准了一套由Digital Dubai开发和运营的数字授权系统。该平台将允许个人和公司以数字方式授权他人进行低风险交易，无需公证或法律认证。该系统将使用UAE PASS数字身份进行验证。

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